Tchad : trois ministres s’expliquent sur des sujets de société

Une conférence de presse conjointe des ministres de la Communication, de la Sécurité publique et de la Justice a eu lieu ce jeudi 04 novembre 2021, à l’Office national des médias audiovisuels (ONAMA).



Cette conférence de presse conjointe concernait ainsi les ministres de la Communication, porte-parole du gouvernement, Abderaman Koulamallah, de la Sécurité publique et l’Immigration, Souleyman Abakar Adoum et celui de la Justice, Garde des sceaux, Chargé des droits humains, Mahamat Ahmat Alhabo.



Au centre des échanges avec les médias, les viols répétitifs, les traitements inhumains que subissent certains compatriotes, la tranchée autour de Ndjamena et le processus de la transition.