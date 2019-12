Tchad : trois nouveaux ambassadeurs présentent leurs lettres de créances

Le président de la République Idriss Déby a reçu mardi les lettres de créances de trois nouveaux ambassadeurs accrédités au Tchad avec résidence à N’Djamena.



La cérémonie a eu lieu au Palais présidentiel en présence notamment du ministre des Affaires étrangères, Chérif Mahamat Zene, du ministre d'Etat, ministre secrétaire général du gouvernement par intérim, Hissein Brahim Taha, et du directeur de cabinet civil de la Présidence, Abdoulaye Sabre Fadoul.



Les nouveaux ambassadeurs accrédités sont ceux de la République Fédérale d’Allemagne, Dr Jakob Haselhuber, du Niger, Zanna Umaru Bukar-Kolo, et de l'Egypte, Amr Abdell Azim Al Said Rifai.



"Engagé sur la voie de son développement socio-économique, le Tchad pourra compter sur le soutien de l’Egypte pour atteindre les objectifs qu’il s’est fixé, dans le domaine des bâtiments et travaux publics, de l’enseignement et la santé ou des entreprises, volontaires et coopérants égyptiens accomplissent leurs missions avec brio", a indiqué la Présidence.