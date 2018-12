Tchad : trois œuvres primées dans un festival littéraire

Le secrétaire général de l’ASEAT, Sosthène Mbernodji, par ailleurs directeur artistique du festival littéraire, a invité les écrivains présents à s’impliquer dans les activités littéraires au Tchad pour redorer le blason du système éducatif. Il a appelé à maintenir la flamme de la culture au berceau de l’humanité.



Pour sa part, le directeur du livre, des arts et du spectacle, Mbailassem Mbayo Vincent de l'association a affirmé que la littérature tchadienne est vieille de 50 ans et dispose d’un corpus considérable qui s’agrandit. D'après lui, la littérature participe à la prise de conscience des différences, à la connaissance mutuelle et à l’ouverture des esprits. Elle est donc un tremplin de la réussite et de l'éveil des consciences.



La 5ème édition du festival littéraire a vue la participation d'écrivains de renom et de chercheurs de la Côte d’Ivoire et du Cameroun, ainsi que d'amis venus de Koumra, Moundou, Bénoye, Pala et Kélo. Cette édition est parrainée par l’écrivain français Thomas Dietrich. Il a obtenu une distinction de reconnaissance pour son engagement au Tchad dans la promotion des œuvres littéraires.