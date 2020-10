Tchad : trois provinces réunies à Pala pour le pré-forum décentralisé

Selon lui, le prochain forum vise à évaluer le précédent et corriger les imperfections dans le but de moderniser les institutions de la République afin de les rendre dynamique et plus efficaces.



Le gouverneur de la province du Mayo Kebbi Ouest, Hassan Saline, a présidé l'ouverture et la clôture du pré-forum au Centre Culturel Nicodème (CCN). Il souligne que l'objectif recherché à travers ce cadre d'échange est d'associer comme par le passé toutes les forces vives des provinces du Tchad dans le processus d'évaluation des réformes engagées il y a deux ans.



La circonstance historique de Pala pose les jalons du 2ème Forum national inclusif qui se tient du 29 octobre au 3 novembre 2020 à N'Djamena.