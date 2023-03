Tchad : trois représentants du "Bleu Jaune Rouge" à la 10ème édition de Mondoblog RFI 2023

Ce concours a pour objectif de contribuer à la formation d'une blogosphère francophone internationale de qualité et dynamique, et surtout, de soutenir un projet de formation internationale initié par l'émission L'Atelier des médias de RFI.



Le concours a vu la participation de blogueurs à travers plusieurs articles, vidéos, podcasts et productions originales pour la 10ème saison de Mondoblog. Des participants de 43 pays à travers le monde ont postulé, et 24 nationalités ont été retenues, avec un total de 500 candidats.



Sur les 500 participants, 66 blogueurs ont été déclarés admis à cette 10ème édition. Parmi les Tchadiens qui ont postulé, trois jeunes ont honoré le pays à ce concours. Il s'agit du jeune journaliste reporter et blogueur Ousmane Ismaïl Acyl, de Djimbaï Chirac et de Bara Kailena Yingra.



La réussite de ces trois jeunes au concours témoigne de la détermination de la jeunesse tchadienne dans le domaine numérique et de l'intelligence artificielle. Pour la prochaine édition en 2024, nous espérons voir des dizaines de Tchadiens réussir à ce concours pour marquer l'histoire du Tchad dans le monde numérique.