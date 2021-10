Tchad : trois responsables de Wakit Tamma placés en garde à vue

Les leaders de Wakit Tamma ont été auditionnés et placés en garde à vue ce 11 octobre dans les locaux de la coordination de la police judiciaire, informent le Mouvement Citoyen Le Temps (MCT) et la Convention tchadienne de défense des droits de l'homme (CTDDH).



Les portes paroles de la plate-forme Wakit Tamma : Barka Michel, Sitack Yombatinan et Felix Marting ont été auditionnés ce lundi suite à une plainte du ministère de la Sécurité publique et de l'immigration.



Il leur est reproché l'infraction de trouble à l'ordre public et destruction des biens publics.