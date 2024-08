Tchad : troisième assemblée générale extraordinaire de Mekasna

Cette association a été créée en janvier 2023 avec le soutien de l'ONG IDO-TCHAD, dans le cadre du projet AMPE (Projet d'Appui à la Mobilisation des Points d'Eau). Elle regroupe plusieurs comités de gestion des points d'eau dans le département de la Nya et les monts de Lam, dans la province du Logone Oriental. L'objectif de l'association est d'entretenir et de réparer les forages d'eau potable implantés dans les villages ruraux.



Lors de cette assemblée, le directeur exécutif de l'ONG IDO-TCHAD a expliqué les problèmes de l'association : incompétence des membres du bureau, mauvaise gestion financière et matérielle, manque de motivation des adhérents.



Après des débats, une nouvelle équipe de 7 membres, dirigée par Dillah Ezekiel, a été mise en place pour gérer l'association.

Le secrétaire général du département de la Nya a salué le soutien de l'ONG IDO-TCHAD qui a permis d'atteindre 90% de couverture en eau potable dans les zones rurales.



L'appui de l'ONG IDO-TCHAD dans le cadre du projet AMPE prendra fin le 31 décembre 2024.