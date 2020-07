Tchad : ultimatum du ministre de la santé pour la restitution de véhicules et engins

Le ministre Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul a demandé mercredi à tous les agents et ex-agents du ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale détenant sans aucun titre valable, soit des véhicules, soit des engins à deux roues, appartenant au ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale, de bien vouloir les restituer à l'Inspection générale, au plus tard le 7 août 2020 à 12 heures très précises.



"À l'expiration de ce délai, toutes les voies de recours légales seront utilisées pour réintégrer ces biens publics dans le parc du ministère", précise le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale.