Tchad : un 2ème tour de vaccination contre la Covid-19 lancé dans la Tandjilé

La campagne de vaccination contre la Covid-19, comptant pour le 2ème tour, a été officiellement lancée ce 12 décembre à Laï, au cours d'une cérémonie présidée par le gouverneur de la province de la Tandjilé, Doudlengar Miayo, en présence des partenaires au développement.



A cette occasion, 341 525 personnes sont attendues pour ce deuxième tour de vaccination contre le Covid-19 dans la province. Le médecin chef du district sanitaire de Laï, Dr Adjibera Jean Baptiste, par ailleurs délégué provincial intérimaire de la Santé publique et de la Prévention de la Tandjilé, s'est appesanti sur le résultat obtenu lors de la première campagne, et a invité les agents vaccinateurs au courage et à l’abnégation, pour la réussite de cette campagne.



Et Dr Adjibera Jean Baptiste d'ajouter que la vaccination permet de circonscrire le virus. Le représentant de l’OMS, Dr Armand Mbaindore, a rappelé à l'assistance les mesures édictées par le gouvernement. Non seulement, la vaccination permet de sauver des vies, mais elle peut empêcher l’émergence des variants, a-t-il renchéri.



Officiant la cérémonie, le gouverneur de la province de la Tandjilé, Doudlengar Miayo a indiqué que le seul moyen pour lutter contre cette terrible maladie, est la vaccination renforcée par le respect des mesures barrières édictées par le gouvernement. Pour ce faire, Doudlengar Miayo marque l’engagement des autorités à tous les niveaux à suivre avec intérêt cette opération de vaccination, pour qu'elle soit une parfaite réussite dans la province de la Tandjilé.



Pour joindre l'utile à l’agréable, les techniciens de santé ont aussitôt procédé à l'administration de quelques doses de vaccins à quelques notables et officiels présents à la cérémonie, en présence du gouverneur.