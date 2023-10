Tchad : un "Café des Leaders" de COPIDEV sur la responsabilité des jeunes en matière de paix et de sécurité

Un total de 37 jeunes leaders issus de diverses associations de la province du Moyen-Chari ont participé à cette rencontre. Le coordinateur du COPIDEV, Ganda Bini Djabou, a souligné que le "Café des Leaders" servait de cadre d'échange et d'expérience sur des sujets d'actualité entre des personnes ressources et la jeunesse.



Le gouverneur Ousman Brahim Djouma s'est dit honoré d'avoir été invité en tant qu'orateur à cet événement. Il a salué l'initiative du COPIDEV et a souligné l'importance du thème, qui doit interpeller chacun, en particulier la jeunesse.



Lorsqu'on lui a posé la question du rôle de la jeunesse dans la résolution des conflits, le général Ousman Brahim Djouma a souligné que la jeunesse joue un rôle crucial dans la gestion des conflits. Il a notamment mentionné le succès du Réseau des Jeunes de la province du Moyen-Chari dans la région du Lac-Iro.



Le gouverneur de la province du Moyen-Chari a appelé les jeunes à aimer le Tchad et à proposer des idées constructives pour consolider la paix et promouvoir le développement socioéconomique de la province du Moyen-Chari.