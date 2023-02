Tchad : un Centre caritatif rejette les accusations de détournement d'aide humanitaire aux orphelins

Au lendemain d'un sit-in de veuves dénonçant des présumés détournements d'aide humanitaire, devant l'ambassades des Émirats arabes unis, le Centre rejette ces accusations.



Le centre explique qu'il soutient de manière continue des appuis aux orphelins, des fermes pénitentielles et d'autres activités humanitaires en maintenant son engagement à haut niveau de reconnaissance et d'importance. Les parrainages d'orphelins sont effectués sous la responsabilité des tuteurs des orphelins et conformément à des mécanismes de gestion des dépenses.



Le centre confirme que les parrainages d'orphelins ne peuvent jamais être supprimés ou remplacés. Cette tâche est effectuée par le Croissant-Rouge des Émirats en fonction de critères tels que l'âge de la retraite de l'orphelin, la perte de contact, la perte de résidence à l'étranger, etc.



Le centre fournit tous les documents liés aux opérations de parrainage d'orphelins et aux soldes bancaires. Il se dit prêt à fournir des preuves de versement des sommes et des dépôts aux comptes des tuteurs des orphelins et à répondre à toute demande de renseignements.



Le Centre a reçu ses tâches officielles en décembre 2019 et a signé des accords de coopération avec le Croissant-Rouge des Émirats en 2021. Les transferts de parrainage d'orphelins ont débuté en juin 2021. Les transferts de juin, avril, mars et août 2022 s'élèvent à un montant total de 1 768 657 748 Francs CFA.



Le Centre se tient à la disposition de tous les médias pour toute question ou demande de clarification. Il s'engage à maintenir la transparence et la responsabilité envers ses activités humanitaires et caritatives.