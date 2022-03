Tchad : un Coran écrit à la main offert au PCMT à Abéché

Le président du Conseil militaire de transition Mahamat Idriss Deby a reçu en cadeau, un Coran écrit à la main, offert par le Conseil supérieur des Affaires Islamiques, branche du Ouaddaï. Le cadeau lui a été remis ce 10 mars au cours d’une rencontre à Abéché avec les autorités civiles et militaires ainsi que les Forces vives de la province du Ouaddaï.



Dans son discours d’une quinzaine de minutes, Mahamat Idriss Deby a déclaré que le Ouaddaï est une province réputée pour la science islamique et l’enseignement religieux qui est propagé à travers tout le pays.



La rencontre a permis au chef de l’État de s’imprégner des réalités dans lesquelles vivent ses concitoyens et de faire passer un message axé sur la paix, la quiétude et le vivre-ensemble.