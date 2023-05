Tchad : un FAUX décret relayé sur Internet, le gouvernement met en garde

Le secrétariat général du gouvernement a porté à la connaissance de l'opinion nationale qu'il circule depuis ce matin sur les réseaux sociaux un faux décret N°0854/PT/2023 du 03 Mai 2023, nommant Monsieur MAHAMAT Zen Bada Abbas Ministre du Pétrole et de l'Energie.



Cette publication, de par sa forme et son style, n'est qu'un Fake News, assure le Gouvernement. Il se réserve le droit de poursuivre les auteurs, co-auteurs et les complices de cette publication.