Tchad : un Festival avec les 12 provinces et 5 pays pour valoriser le tourisme

Le coordinateur du Festival International des Cultures Sahariennes (FICSA), Abakar Rozi Teguil a fait, ce jeudi 14 mars 2019, au Radisson Blu Hôtel, un point de presse relatif à la reprogrammation dudit festival.



Le coordinateur du FICSA, Abakar Rozi Teguil informe que la 5ème édition du Festival devrait se tenir du 2 au 5 avril sous l’auspice du président Idriss Déby.



Le festival verra la participation de plusieurs pays à savoir le Niger, le Maroc, le Cameroun, la Tunisie, la Mauritanie et les douze provinces du Tchad.



La participation des provinces au festival sera l'occasion pour les populations locales et les 12 provinces du Tchad de valoriser leurs produits et leurs biens culturels.



Le FICSA offrira de nombreuses activités, entre autres des danses traditionnelles, des expositions et ventes artisanales, la course de dromadaire et la course hippique.



Le coordinateur du festival, Abakar Rozi Teguil affirme que cette édition a pour particularité de vouloir faire découvrir aux tchadiens leurs richesses et susciter l'essor d'un tourisme interne.



Le FISCA est un festival de promotion des cultures sahariennes, de valorisation du patrimoine naturel et de brassage des cultures. La 5ème édition devrait regrouper 25.000 festivaliers, 500 touristes étrangers et 200 organisateurs.