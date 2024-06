TCHAD Tchad : un Forum de la fête des pères pour promouvoir responsabilité et non-violence

Alwihda Info | Par Abba Modou Oumara - 12 Juin 2024





Ce 12 juin 2024, à l'espace Talino Manu, le projet du forum de la fête des pères, initié par deux dames (Monodji Radjitan Viviane et Khadidja Lassing), a tenu un point de presse sous le thème : « La responsabilité d'un père face à l'éducation de ses enfants et la violence basée sur le genre ».



La fête des pères est une célébration annuelle en l'honneur des pères dans de nombreux pays. À cette occasion, les enfants offrent des cadeaux à leur père : des gâteaux, des fleurs ou des objets qu'ils ont confectionnés eux-mêmes.



Ce projet a été initié par deux jeunes dames, Mme Monodji Radjitan Viviane et Mme Khadidja Lassing, qui ont toutes deux étudié la communication des entreprises et partagent la même vision. Pour ces deux dames, notre société a tendance à ne pas valoriser la fête des pères.



Pourquoi ne serait-il pas possible de créer un forum de la fête des pères pour permettre des échanges sur la responsabilité des pères, face à leurs devoirs familiaux ? Il s’agit de l’éducation des enfants et les bonnes conduites à tenir dans le foyer, afin d'éviter les violences basées sur le genre.



Pour elles, cette initiative a pour objectif de créer des émissions autour de ce contexte avec des sujets tels que « La responsabilité des pères vis-à-vis des enfants » et « Les conséquences d'un père absent dans la vie de ses enfants ».



En effet, certains pères sortent le matin et ne rentrent que tard dans la nuit, lorsque les enfants sont déjà endormis. Et cela joue énormément sur l'éducation des enfants, avec des conséquences visibles dans nos sociétés. À travers ce festival, les femmes veulent rappeler à leurs époux, frères, et pères, que leur participation dans l'éducation de leurs enfants est cruciale.



Il s'agit aussi de valoriser le père au sein de sa famille. Elles soulignent également que le forum de la fête des pères a pour but de promouvoir l'éducation des enfants, à travers les pères, et de sensibiliser sur la violence basée sur le genre.



« Au-delà de l'aspect festif, nous souhaitons atteindre une prise de conscience parentale sur le sujet éducatif et la responsabilité des pères dans la vie de leurs enfants. Ce forum gravite autour de trois axes majeurs : festif, éducatif et social », ont souligné Khadidja Lassing et Monodji Radjitan Viviane.



Elles rappellent que ce projet contribuera au développement humain et social. Sachant que tout développement s'inscrit dans un processus, les activités menées seront suivies de près par les organisateurs, afin que les résultats obtenus soient relayés parmi les couches atteintes.



Enfin, elles relèvent que le déroulement du festival, qui se tiendra du 30 juin au 2 juillet 2024, à l'espace Talino Manu, comprendra des stands en location, des prestations artistiques, des débats autour du contexte, des jeux-concours, des remises de prix décernés aux meilleurs pères, et le moment des remises de cadeaux par les enfants.

Le prix d'entrée est fixé à 30 000 FCFA pour les trois jours de déroulement.





