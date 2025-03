Tchad : un Iftar Sayim organisé par la Fondation Maarif de Türkiye

À l'occasion du mois du Ramadan, la Fondation Maarif de Türkiye au Tchad a organisé le 12 mars 2025 un Iftar Sayim à l'Hôtel de l'Amitié, en présence du ministre de l'Éducation, du personnel de ladite fondation et de différents invités, sans distinction ni confusion.



Dans son allocution, le représentant pays de la Fondation Maarif au Tchad, Cengiz Atay, a rappelé que le jeûne d'un mois entier fait du Ramadan un modèle unique de solidarité et de coopération. Il a souligné que cette solidarité ne se limite pas seulement aux musulmans, mais inclut tout le monde, quelle que soit sa confession. Ce mois sacré est une occasion de célébrer les valeurs de modération, de tolérance et de coexistence pacifique.



« À cette occasion, nous exprimons notre reconnaissance à tout le personnel de la Fondation Maarif de Türkiye au Tchad pour les efforts déployés au cours du premier trimestre, marqué par des résultats positifs. Nous encourageons chacun à poursuivre sur cette lancée et à faire encore davantage », a-t-il poursuivi.



Cet Iftar s'inscrit dans le cadre des programmes et des plans de la Fondation Maarif visant à améliorer l'atmosphère de travail, à renforcer la cohésion, ainsi que les liens de fraternité et d'amour au sein de la famille de la Fondation Maarif de Türkiye au Tchad. Il contribue également à élever l'esprit d'équipe et à atteindre les résultats escomptés.



Il convient de rappeler que cette rencontre a rassemblé de nombreux cadres, mettant en avant l'importance de la fraternité pour renforcer les liens professionnels et le bien-être, en cette période bénie du Ramadan.