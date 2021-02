Tchad : un accident de la route fait 2 morts et plusieurs blessés près de Bongor

Un bus de voyage transportant à son bord plusieurs passagers s'est reversé ce vendredi vers 13 heures, après l'explosion d'une roue de son train avant, à 15 km de Bongor en allant vers le sud.



Le véhicule a écrasé une case construite non loin d'un talus et a heurté un grand arbre.



Le chauffeur et son apprenti ont été tués sur le coup. Plusieurs blessés ont été transportés à l'hôpital provincial de Bongor pour la prise en charge.