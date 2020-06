Tchad : un accord d'aide alimentaire signé avec l'OIM pour 4 provinces

Le ministre de l'Économie et de la Planification du développement, Dr. Issa Doubragne, a signé lundi un accord d'aide pour la livraison de produits alimentaires avec la cheffe de mission de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), Mme Anne Kathrin Schaefer.



L'accord qui vise à renforce la résilience climatique et la productivité agricole durable a été signé via une visioconférence.



L'aide concerne les provinces du Logone oriental, Mandoul, Moyen Chari et Salamat. Elle porte sur un montant de 2,7 millions de dollars (1,59 milliards Fcfa), financé par la Banque mondiale.