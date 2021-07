Tchad : un accord de gestion signé pour le futur parc national de Zah Soo

Le ministre de l'Environnement, de la Pêche et du Développement durable, Mahamat Ahmat Lazina, et le président de l'ONG NOE, Arnaud Greth, ont signé ce 26 juillet 2021, un accord de partenariat sur la gestion d'un parc national de Zah Soo. Ce parc sera créé dans la réserve de faune de Binder-Léré, dans la province du Mayo-Kebbi Ouest. Il a pour objectif principal de protéger la faune et la flore en vue de participer activement à la sauvegarde de l'environnement.



Le ministre de tutelle, Mahamat Ahmat Lazina, a, dans son intervention souligné que la signature de cet accord de partenariat revêt une importance capitale parlant des répercussions en terme d'emplois locaux et de soutien aux communautés riveraines, dans le cadre d'activités génératrices de revenus.



Selon le président de l'ONG NOE, Arnaud Greth, "il est urgent et nécessaire aujourd'hui de faire de toutes les aires protégées, des ilots de biodiversités et des vitrines du développement durable, bien entendu, tout en conciliant l'interet et les besoins légitimes de développement des populations riveraines."



Ll'ONG NOE assurera la gestion de ce parc pour une durée de 15 ans.