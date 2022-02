Tchad : un accord de non-agression et de cohabitation signé au Ouaddaï

Des protocoles d'accord pour la cohabitation pacifique entre les différentes communautés vivant dans la province du Ouaddaï ont été signés ce 2 février à Abéché, a constaté Alwihda Info.



L'accord prévoit notamment un engagement de non-agression, de cohabitation pacifique et de non recours à l'armement. Il donne des pouvoirs aux chefs traditionnels, chacun dans leur zone, d'assurer les termes de l'accord et de faire respecter la hiérarchie.



L'accord comprend une disposition qui met en garde l'administration sécuritaire comme civile contre toute ingérence politisée dans les affaires traditionnelles, explique Souleyman Abakar Adam, ministre de la Sécurité publique.



Ce n'est pas la première qu'un tel accord est signé, rappelle le ministre de la Sécurité publique. Il cite notamment le Salamat il y a huit mois ou encore Bokoro il y a trois mois.



211 personnes ont été arrêtées suite aux violences d'Abéché. Des instructions ont été données pour les relâcher et leur restituer leurs effets, selon le ministre de la Justice, Mahamat Ahmad Alhabo.



Le ministre de l'Administration du territoire, Mahamat Bechir Cherif, exhorte à l'optimisme pour la réussite de l'accord. "Il faut croire à cet accord. Soutenez-le, aidez à ce que ça aboutisse. Ne soyez pas pessimiste".



La mission de la délégation gouvernementale prend fin avec la signature de cet accord. Elle fera une restitution au président du Conseil militaire de transition.