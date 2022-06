Tchad : un accord de paix signé entre agriculteurs dans la Tandjilé

Suite au conflit foncier ayant opposé les populations des cantons Bayaka et Mangsé, un accord de paix a été signé ce 02 mai 2022, entre les deux communautés en conflit. C'était en présence du gouverneur de la province de la Tandjilé, Doudlengar Miayo.



Comment faire pour réconcilier ces deux communautés qui vivaient depuis longtemps en parfaite harmonie, et qui se regardent aujourd’hui en chiens de faïence ? S'interroge la première autorité de la province de la Tandjilé, Doudlengar Miayo, avant de saluer le courage et l’abnégation des forces de défense et de sécurité de la province.



Prenant la parole à son tour, le chef du département de la Tandjilé Ouest, Doud Souleymane Ousmane, a rappelé à l'assistance que cette affaire date de très longtemps. Et qu'elle est même au niveau de la justice.



Après l'intervention du préfet, la parole a été accordée au chef de canton Bayaka, Webegue Pircolossou Nathaniel, qui souligne que la Cour suprême a rendu la décision depuis le 12 mai dernier. Mais les paysans du canton Mangsé continuent à cultiver à l’endroit querellé. « Et pourtant, la justice l’a interdit depuis quatre ans », a-t-il précisé.



Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Kelo, Hissein Arabi, a pris la parole pour exiger que les responsabilités soient partagées entre les deux chefs de cantons en conflit. Et Hissein Arabi d'ajouter que si ces deux communautés en conflit refusent de faire la paix, il n'est pas prêt à engager une action.



Après un tour de table, le gouverneur de la province de la Tandjilé, Doudlengar Miayo a rappelé que la terre n'appartient à personne. « Sauf l’Etat a la responsabilité de sa gestion », a-t-il indiqué. Il martèle une fois de plus, que jusqu’à nouvel ordre, il est strictement interdit de labourer dans cet espace. Soucieux du bon vivre ensemble, les deux chefs de cantons ont, au nom de leurs populations, signé un accord de paix et de réconciliation.



Pour rappel, ce conflit foncier opposant les populations des cantons Bayaka et Mangsé, survenu le 31 mai 2022 Mangsé Mbala, a occasionné un mort et 27 blessés, selon les dernières informations.