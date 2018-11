Tchad : un accord pour faciliter le paiement des maitres communautaires

Le ministère de l'Education nationale et de la Promotion civique et l'opérateur de téléphonie mobile Airtel ont signé ce lundi 19 novembre 2018 une convention pour résoudre les difficultés de paiement des salaires des maitres communautaires.



La convention qui devrait renforcer la scolarisation primaire, prévoit le paiement des maitres communautaires à travers le service Airtel Money. Elle s'inscrit dans le cadre des accords prévus par la Banque mondiale et le Tchad.



Le Directeur général d'Airtel, Djibril Tobé a précisé que les maitres communautaires vont disposer d'un portefeuille électronique. "Vous allez disposer d'un compte Airtel Money sur votre téléphone. C'est comme si vous disposez d'un compte bancaire. Vous pouvez recevoir de l'argent, transférer de l'argent et vous pouvez connaitre le solde de votre compte", a-t-il précisé.



Le directeur général du ministère de l'Education nationale et de la Promotion civique, Dibe Galy, a relevé que cette stratégie intérimaire s'inscrit en droite ligne de la politique du gouvernement en matière d'éducation.