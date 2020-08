Tchad : un accord pour renforcer la promotion et la vulgarisation du droit OHADA

N'DJAMENA - La signature d'un accord de partenariat entre le Centre d'arbitrage, de médiation et de conciliation de N'Djamena (CAMC-N) et le Centre d'animation OHADA au Tchad (CADOT) a été annoncé mercredi au cours d'un point de presse. La convention est destinée à régir la relation de partenariat conclue entre les deux centres en vue de la promotion et de la vulgarisation du droit de l'OHADA au Tchad.



Le président du Project manager de la 12ème édition du Concours International Génies en Herbe OHADA (CIGHO), Djimbaye Narcisse, a déclaré que "cette convention vise le rapprochement des justiciables aux institutions juridictionnelles qui passe par la connaissance et l'application du droit. Il se dessine de ce constat un lien indubitable entre le Centre d'animation OHADA qui vulgarise les instruments juridiques communautaires et le Centre d'arbitrage, de médiation et de conciliation de N'Djamena qui ouvre ses portes aux opérateurs économiques et aux investisseurs pour une justice sans heurts : deux missions menées par deux institutions indépendantes ont conduit aujourd'hui à la signature d'un accord de partenariat."



Pour le directeur général du Centre d'arbitrage, de médiation et de conciliation, Tcholna Mbainaimou, la présente convention doit permettre d'améliorer l'accompagnement des opérateurs économiques, des professionnels du droit et des étudiants, notamment en articulant le travail des deux centres autour des axes suivants : organisation du 12ème concours génie en herbe OHADA dont la phase finale est prévue en juin 2021 à N'Djamena ; organisation des colloques, ateliers et journées scientifiques sur les actes uniformes de l'OHADA et autres matières relevant du droit des affaires ; collaboration en vue de l'insertion professionnelle des jeunes ; et facilitation des partenariats avec d'autres acteurs.



Le coordonnateur du Centre d'animation du droit de l'OHADA, Ndoloum Casimir, a précisé qu'il est important pour les opérateurs économiques et investisseurs étrangers -qui revendiquent l'amélioration de l'environnement juridique et judiciaire des entreprises au Tchad- de sécuriser leurs investissements.



La cérémonie a pris fin avec la remise de quelques documents juridiques de l'OHADA au CAMC-N par le représentant du CADOT.