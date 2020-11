Tchad : un appel au retour au bercail lancé à l'opposition en exil

Les participants au 2ème Forum national inclusif ont adressé dimanche une motion au chef de l'État Idriss Déby à l'issue des assises. Ils se sont félicités de ses efforts consentis pour maintenir le Tchad dans un climat de paix, de stabilité en vue d'un développement harmonieux. La motion, lue par Rokhaya Tchalet, salue l'esprit d'ouverture et de dialogue constructif et exprime ses remerciements au président de la République.



Une motion a également été adressée aux forces de défense et de sécurité. Les autorités sont exhortés à mettre les moyens nécessaires à leur disposition pour qu'elles puissent continuer à accomplir leur mission, selon Mme. Irene. Les participants sollicitent une attention particulière pour les veuves et les orphelins des martyrs.



Par ailleurs, un appel au retour au bercail de l'opposition à l'extérieur a été lu par Pahimi Padacket Albert. Il évoque le renforcement des acquis démocratiques, la politique de la main tendue et d'ouverture du chef de l'État



Les participants lancent un appel solennel aux frères et soeurs de l'opposition à l'extérieur afin de regagner la mère patrie, en vue d'apporter leur contribution à l'édification de la nation tchadienne et à la consolidation des acquis démocratiques du Tchad.