Tchad : un appel aux dons pour soutenir les victimes des Monts de Lam

Le conflit dans les Monts de Lam a laissé une enfant blessée à la tête et trois femmes gravement blessées. Elles ont été admises au centre chirurgical adventiste de Moundou, pour recevoir des soins médicaux.



La petite fille doit subir une intervention chirurgicale pour extraire la balle qui est restée dans sa tête.



Un appel aux dons est lancé pour aider à couvrir les frais médicaux de ces victimes. L'équipe en charge de la collecte des fonds est composée de Beria Mokein, Osée Nodjitar, Étienne Gondje et Daniel Rokoulyo.



Les personnes intéressées à contribuer peuvent contacter ces derniers via WhatsApp ou téléphone. Les blessures résultant de conflits peuvent causer des traumatismes physiques et émotionnels durables.



Les victimes ont souvent besoin de soins médicaux coûteux pour se rétablir. La communauté locale est donc appelée à apporter son soutien et sa solidarité pour aider ces victimes à se remettre de leurs blessures.



La mise en place de cette équipe de collecte de fonds est une mesure importante pour aider les victimes et leurs familles à surmonter cette épreuve difficile. Nous encourageons donc toutes les personnes qui le peuvent à faire un don et à apporter leur soutien à ces victimes innocentes.



Contacts : Beria MOKEIN 66488739 et 96550368 (WhatsApp) Osée NODJITAR 66347282 Étienne GONDJE 66264659 Daniel ROKOULYO 66263084