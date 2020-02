Tchad : un "appui conséquent" sollicité pour les zones "à la traine du développement"

Le R.A.P.C.L.O appelle la population de la partie méridionale à réserver un accueil chaleureux au président, Deby lors de l’inauguration des ouvrages



Le président du Réseau des associations pour la paix et la cohabitation pacifique du Logone Occidental (RAPCLO), Moussa Alkhali Moussa, a exprimé vendredi dans un communiqué toute sa "reconnaissance au Président de la République pour avoir levé l’état d’urgence dans les différents provinces du pays, grâce aux fruits apportés par cette mesure salutaire en faveur de la population de l’est du pays, en matière du maintien de la paix, de la sécurité et de la cohabitation pacifique entre les différentes communautés."



Moussa Alkhali Moussa a félicité le président de la République et les forces de défense et de sécurité "qui ont largement contribué pour le retour de la paix chèrement acquise dans la partie Est du pays après l’instauration de l’état d’urgence."



« Je sollicite un appui conséquent du Gouvernement tchadien, des partenaires et ONG au développement pour que cette partie du pays ne soit pas à la traine du processus de développement engagé par le président Idriss Deby qui s’est engagé résolument dans le processus total du développement du Tchad et son émergence parmi les nations du monde », a-t-il expliqué.



Par ailleurs, il salue l’inauguration prochaine par le chef de l'Etat d'infrastructures et œuvres sociales dans le Mayo Kebbi Est, la Tandjilé et le Logone Occidental.



Le RAPCLO "invite les tchadiens de tous bords vivant dans le Mayo Kebbi Est, la Tandjilé, et le Logone Occidental à sortir massivement pour accueillir le président Idriss Deby pour l’inauguration de ces ouvrages modernes visant le développement socio-économique du Tchad."