Tchad : un appui en matériel et motos à la délégation à l'enseignement du Sila

La délégation à l'enseignement et à la jeunesse de la province Sila a réceptionné jeudi un don d'engins roulants et de matériel informatique offert par le Projet d'appui à la réforme du secteur de l'éducation au Tchad (PARSET II), partenaire du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation.



La cérémonie de remise a eu lieu ce matin à l'école du centre de Goz Beida, en présence du secrétaire général de la province, du sultan de Dar Sila, du délégué provincial à l'enseignement, des inspecteurs, du corps enseignant, des partenaires et ONG.



Au total, 17 motos de marque Jianshe, 15 ordinateurs et 15 imprimantes ont été offerts. Ils seront répartis aux inspecteurs de la province.