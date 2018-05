Tchad : un appui turc pour la gestion durable des déchets et la transformation urbaine

L'agence turque de coopération et de coordination s'engage à former les agents des communes sur la gestion durable des déchets, c'est ce qui ressort de la réunion entre les autorités communales et une délégation de l'agence turque.



Dans l'intérêt de rendre la ville de N'Djamena plus belle, les autorités communales de la ville de N'Djamena multiplient les coopérations avec les autres partenaires. C'est dans ce sillage que la Mairie de la ville ainsi que la présidente de l'agence turque de coopération et de coordination se sont entendus pour renforcer la capacité des agents de la commune dans la gestion des déchets solides, la planification et la transformation urbaine.



Pour le premier maire adjoint de la commune de N'Djamena, son institution est prête à accompagner ses hôtes. Le coordonnateur de l'agence turque de coopération et de coordination rassure les responsables de la commune que son pays mettra tout en œuvre pour accompagner la commune dans sa mission.