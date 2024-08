Tchad : un arrêté porte habilitation des diplômes de licence à l'Université HEC-Tchad

Le ministre d'Etat, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de la Formation professionnelle, à la suite de la demande formulée par le Fondateur d'Université HEC-Tchad, et sur proposition du président de 1a Commission Nationale pour l'Enseignement Supérieur Privé, a signé un arrêté portant habitation à l'Université HEC-Tchad, à assurer certaines formations, en vue de l’obtention des diplômes de licence.



Dans ce domaine des sciences et technologies, les filières des sciences de l’ingénieur portent sur : technologie de l’information ; génie logiciel ; management du système informatique ; réseaux informatiques ; administration et sécurité informatique.