Tchad : un atelier d'analyse et d'évaluation du déroulement de la transition à N'Djamena

Le Haut-commissariat des Nations-Unies aux Droits de l'Homme au Tchad (HCDH), à travers le projet d'appui à une transition institutionnelle et politique inclusive apaisée au Tchad, avec l'audit social de la période transition par les organisations de la société civile, a organisé un atelier d'analyse des aspects droits de l'Homme ce 29 octobre à Bakara.



Cet atelier a pour objectif principal de fournir l'opportunité aux organisations de la société civile, d'analyser le processus de transition, y compris le Dialogue national inclusif et souverain, sous les aspects droits de l'Homme, en vue de formuler des recommandations pertinentes et mener les actions appropriées dans le respect des standards et de l'État de droit.



Alvine Gisèle Temfack, représentante du HCDH au Tchad, indique que le Bureau du Haut-commissariat des Nations-Unies aux droits de l'Homme au Tchad s'est engagé dans ce cadre, à appuyer le réseau d'organisations d'audit social, d'observer de manière totale le degré d'inclusion et de participation du Dialogue national inclusif, du référendum constitutionnel, ainsi que des élections générales. Et aussi de produire un rapport de l'audit social mené par le réseau, à l'issue de la transition.