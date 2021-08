TCHAD Tchad : un atelier de formation pour les responsables des médias publics et privés

Alwihda Info | Par Brahim Abdraman - 25 Août 2021



L’objectif de ces assises de deux jours est de renforcer les capacités professionnelles et la mobilisation des médias autour du dialogue national.



La Haute Autorité des Media et de l'Audiovisuel (HAMA) organise les 25 et 26 août 2021, à l'hôtel Radisson Blu, un atelier sur le rôle et les missions des médias dans le processus du dialogue national inclusif. C'est le ministre d'État, ministre chargé de la Réconciliation nationale et du Dialogue, Acheikh Ibn Oumar, représentant le Premier ministre de transition, qui a ouvert les travaux, en présence du président de la HAMA, Dieudonné Djonabaye et du représentant du président de l'Assemblée nationale.



Dans son mot de bienvenue, le président du comité d'organisation, par ailleurs rapporteur de la HAMA, Laoro Gondjé, souligne que l'objectif de cet atelier est de renforcer les capacités professionnelles et la mobilisation des médias autour du dialogue national. L'atelier vise à développer le professionnalisme des journalistes par la couverture efficace et efficiente du dialogue national. Les médias peuvent porter les responsabilités d'une influence qui peut être bonne ou déplorable, pendant le processus du dialogue national.



Selon le président de la HAMA, Dieudonné Djonabaye, les médias doivent davantage faire preuve de professionnalisme, pour ne pas envenimer les débats et jeter de l'huile sur le feu des antagonismes et des visions. Ils doivent, pour cela, revenir aux fondamentaux du journalisme : « une information exacte, vérifiée et équilibrée ». « Pour contribuer positivement à la réussite du dialogue national, les journalistes et les médias doivent se départir de tout parti pris, se libérer de certains prismes qui empoisonnent les relations entre les Tchadiens et empêchent une analyse objective de la vie et de l'avenir du pays », ajoute Dieudonné Djonabaye. Pour le président de la HAMA, en réunissant les responsables des médias, l'intention de son institution n'est nullement de leur imposer un carcan rédactionnel, mais de les inviter à réfléchir sur la couverture médiatique, avant, pendant et après le dialogue, pour contribuer à la réussite de ces assises qui doivent marquer un tournant important de l'histoire politique du pays.



Quant au ministre d'État, ministre chargé de la Réconciliation nationale et du Dialogue, Acheikh Ibn Oumar, la thématique de l'atelier interpelle non seulement les médias, mais également l'ensemble des Tchadiens, parce que tout le monde doit se soucier de la promotion du vivre-ensemble et faire preuve d'ouverture d'esprit aux autres, pour rompre avec le cycle infernal des conflits meurtriers qui endeuillent le Tchad pays depuis plus de 50 ans.

« J'encourage les médias à faire preuve de professionnalisme, en se plaçant au-dessus de la mêlée, afin de porter la responsabilité d'une influence positive pendant le processus du dialogue national. C'est à eux d'encourager la capacité des Tchadiens à participer au plus près, à l'élaboration des décisions qui seront prises à l'issue de ces assises », a déclaré Acheikh Ibn Oumar.





