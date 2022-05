Tchad : un atelier de formation sur la gouvernance de la migration se tient à Ati

Le secrétaire général de la province du Batha a lancé ce matin à Ati, l'atelier de formation des autorités et des forces de sécurité de la province du Batha, sur la gouvernance de la migration et la lutte contre la traite de personnes.



Cet atelier de deux jours est organisé par l'Organisation Mondiale d’Immigration (OIM) et financé par le fonds fiduciaire de l'Union Européenne pour l'Afrique, à travers le projet conjoint de l'Union Européenne et de l’OIM. L’atelier sera basé, sur une approche participative de présentation introductive et d'échanges constructifs entre tous les participants.



Le chef du Programme de protection et assistance aux migrants à l'OIM, Jean-Claude Bashirahishisze rappelle que l'OIM-Tchad a déjà assisté plus de 1450 migrants Tchadiens, à retourner au pays, pour y commencer une activité économique, ainsi que plus de 1700 migrants étrangers, à retourner dans leurs pays.



Le projet initiative conjoint de l'Union Européenne et OIM a pour objectif d'assister les migrants vulnérables au retour volontaire et à leur réintégration, la sensibilisation des migrants sur la migration sûre et les risques liés à la migration irrégulière et enfin, le renforcement des capacités des acteurs nationaux du secteur de la migration.



Ouvrant les travaux, le secrétaire général de la province du Batha, Abdel Aziz Maï Mahamat, représentant le gouverneur, a salué cette initiative qui entre en droit ligne de la politique du gouvernement de transition en matière de lutte contre la migration irrégulière, et vient appuyer les efforts des plus hautes autorités du pays.



Abdel Aziz Maï Mahamat, secrétaire général de la province exhorte les participants à plus d'assiduité et de faire montre de participation active aux échanges, afin que les modules et enseignements nouveaux qui seront appris soient transposés fidèlement dans les activités quotidiennes respectives et puissent impacter le succès de l'OIM, et des partenaires qui exercent dans la province du Batha.