Tchad : un atelier de renforcement des capacités sur le registre social

Ce 1er mars 2022, un atelier de renforcement des capacités du registre social unifié au Tchad s’est tenu à Radisson Blue de Ndjamena.



Étaient présents pour la cérémonie d'ouverture de l'atelier, le directeur général de l'INSEED, les représentants des partenaires techniques et financiers, les membres de la délégation du Kenya et bien d'autres responsables.



La cérémonie d'ouverture de l'atelier de cartographie des besoins du registre social unifié, s'inscrit en droite ligne de la politique globale du gouvernement en matière de développement. Cette vision est traduite dans le document stratégique, « Vision 2030 : le Tchad que nous voulons ».



Dans son allocution d'ouverture, Wardougou Mahamat Arami, secrétaire général du ministère de l'Economie, de la Planification du développement et de la Coopération internationale, a dit que le RSU est censé renforcer les capacités locales de conception de politiques et de programmes, et d’assurer le suivi et l'évaluation des programmes existants.



Pour cette finalité, le Tchad, avec l'appui de ses partenaires, s'est engagé à renforcer la fonctionnalité du RSU et son utilisation à l'assistance sociale et la mise à l'échelle rapide des programmes. Il souligne par ailleurs que la coopération sud-sud et triangulaire, en vue de renforcer la capacité de cet outil, a été initiée entre le Tchad et le Kenya, avec l'appui du Programme Alimentaire Mondial (PAM).



L'un des volets de la coopération consiste à avoir des ateliers de partage et d'échanges avec le Kenya, pour une coopération agissante sud-sud, au bénéfice des populations respectives, la présente étant une belle illustration. En déclarant ouvert l'atelier de cartographie des besoins du RSU, il a enfin souhaité un bon atelier aux participants.