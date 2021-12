Tchad : un atelier de validation sur les changements climatiques à Mongo

Il s'est tenu le 29 décembre dernier à l'Adetic de Mongo, un atelier de validation du rapport provisoire des options d'adaptation aux changements climatiques et aux aspects genre. C'était en présence des autorités administratives, notamment le secrétaire général de la province du Guéra, du maire de la ville de Mongo, Hassan Souleymane Adam, ainsi que des participants venus des différents horizons du pays.



Les objectifs du projet PNA Tchad visent à intégrer l'adaptation aux changements climatiques dans la planification et la budgétisation à moyen et à long terme, des secteurs et provinces sensibles au climat, ainsi appuyer la mise en place d'un système d'information intégré de base de données climatiques et socioéconomiques.



Dans son discours de circonstance, Mahamat Abdoulaye Issa, directeur de l'éducation environnementale et de la lutte contre le changement climatique, par ailleurs directeur national du Projet PNA/Tchad, a indiqué que le projet PNA-Tchad vient contribuer aux efforts du Tchad à juguler les effets liés aux changements climatiques.



Pour lui, le Tchad, n'ayant pas suffisamment les outils pour faciliter l'intégration efficace des options d'adaptation aux changements climatiques, dans la planification sectorielle et locale et dans la programmation opérationnelle, a fait appel aux partenaires traditionnels au développement dont le FEM et le PNUD, afin de l'accompagner à développer un mécanisme national capable de produire des prévisions et d'évaluer la vulnérabilité des systèmes de production aux effets négatifs des changements climatiques.



Ouvrant l'atelier, le secrétaire général de la province du Guéra, Djerambeté Dingamyo a fait savoir qu’à l'instar des autres pays du Sahel, le Tchad est exposé aux effets néfastes des changements climatiques, corollaire de la désertification, de la sècheresse, de la hausse avec son température et des inondations.