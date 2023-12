Tchad : un atelier de vulgarisation de la loi sur la santé de reproduction organisé à Sarh

La CELIAF de Sarh, avec l’appui financier de la Confédération Suisse, organise ce 7 décembre 2023, un atelier de vulgarisation, d’information et de formation sur les implications juridiques de la loi 006.



L’objectif de cet atelier est de vulgariser, informer et former les autorités administratives, politiques, religieuses et traditionnelles, sur les implications juridiques de la loi 006 /PR/2002, portant sur la promotion de la santé de reproduction au Tchad, d’une part, et d’autre part, vulgariser la loi 029 /PR/2015 du 21juillet 2015 portant ratification de l’ordonnance 006/PR2015 du 14 mars 2015 portant l’interdiction de mariage d’enfant.



C’est dans le cadre de la 8ème édition de la quinzaine de la promotion de la Santé Reproductive, Maternelle, Néonatale, des Adolescents et de la Planification Familiale (SRMNIA/PF), en partenariat avec le ministère de la Santé publique et de la Prévention et le Programme d’appui aux districts sanitaires au Tchad (PADS).



Généralement, cet atelier est organisé sous forme d’activités de plaidoyer et de sensibilisation des différents acteurs et parties prenantes de la SRMNIA/PF, souligne la présidente de la CELIAF de Sarh, Mme Neloumta Georgine.



Ces quinzaines visent à faire prendre conscience, à l’ensemble de ces acteurs, des enjeux de santé publique et de développement de la promotion de la santé de la reproduction.



Cette 8ème quinzaine de la promotion de la SRMNIA/PF est placée sous le slogan principal : « Pour la réduction de la mortalité maternelle et infantile, continuons la lutte contre les 4 TROP et les 3 RETARDS », pour permettre à un plus grand nombre des populations cibles de la province du Moyen-Chari, d’être informées, sensibilisées, éduquées et d’utiliser les services SR/PF.



Le délégué sanitaire de la province du Moyen-Chari, Dr Mekonyo Kolmian, reconnait que la couverture sanitaire, notamment celle du couple mère-enfant, est toujours faible au Tchad. Pour pallier à tous ces problèmes, les plus hautes autorités du pays ont décidé de replacer la santé reproductive, maternelle, néonatale et infantile parmi les priorités des priorités.



Ceci implique de doubler d’efforts en pérennisant, capitalisant, vulgarisant les acquis des politiques et stratégies mises en œuvre, et en innovant si nécessaire. Car les quinzaines de la promotion de la SRMNIA/PF sont un des outils importants opérationnels de ces stratégies.



Enfin, il encourage les participants d’être attentifs aux échanges afin de bénéficier des sages conseils des experts, pour contribuer à la lutte contre la mortalité maternelle, néonatale et infantile, dans la province du Moyen-Chari.