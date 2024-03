Tchad : un atelier national pour combattre le changement climatique et ses impacts sur la migration

Le ministre de l'Environnement, de l'Eau et de la Pêche, Mahamat Abdelkarim Hanno, a ouvert l'atelier par un discours poignant. Dans son allocution, le ministre a dressé un tableau des problèmes liés aux changements climatiques au Tchad, déclarant :



"Le changement climatique représente un des défis majeurs de notre époque, urgents à adresser pour notre pays. Ses impacts se ressentent lourdement au Tchad, menaçant les équilibres écologiques de nos régions arides et semi-arides et impactant les moyens de subsistance de millions de Tchadiens.



Les rapports du GIEC confirment que le réchauffement climatique, exacerbé par les émissions de gaz à effet de serre d'origine humaine, s'intensifie. Au Tchad, l'augmentation moyenne des températures de 1 degré depuis 1960 est une tendance qui devrait se poursuivre, aggravant la variabilité des précipitations. Cela a un impact dévastateur sur nos populations rurales, dépendantes de l'agriculture pluviale et de l'élevage, avec une multiplication des sécheresses et inondations extrêmes, la progression de la désertification, et le recul de la biodiversité. Les conflits pour l'accès aux ressources naturelles s'intensifient, mettant en péril l'avenir de millions de familles tchadiennes, particulièrement les plus vulnérables.



Le représentant du PNUD au Tchad a ajouté : "Cet atelier symbolise l'engagement du PNUD à soutenir le Tchad dans la recherche de solutions durables pour renforcer la résilience des populations tchadiennes face aux catastrophes naturelles et aux chocs climatiques. Nous encourageons une collaboration interministérielle efficace pour mobiliser les ressources nécessaires et implémenter les stratégies validées."



Pascal Reyntjens, représentant de l'Organisation Internationale pour la Migration (OIM), a souligné l'importance de cet atelier : "Face aux défis climatiques, le Tchad, l'un des pays les plus vulnérables, doit agir avec urgence. Géographiquement prédisposé à diverses dynamiques migratoires, le pays a vu 7 millions de personnes affectées par des sécheresses et inondations depuis 2008, avec 800 000 personnes déplacées par des phénomènes météorologiques extrêmes."



L'atelier souligne l'urgence d'agir contre le changement climatique et la nécessité d'une action coordonnée pour protéger les populations et promouvoir un développement durable.