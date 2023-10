Tchad : un atelier organisé en faveur des officiers des Forces de sécurité intérieure

Le ministère de la Sécurité publique et de l'Immigration, et le ministère de la Justice, chargé des Droits humains, en partenariat avec le Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme, organisent l'atelier de formation des officiers des forces de sécurité intérieure et de la police judiciaire.



Placé sous le thème, « les droits de l'homme et le maintien de l'ordre au Tchad », l'atelier de formation des officiers des forces de sécurité intérieure et de la police judiciaire, a pour objectif de renforcer les capacités des forces de sécurité intérieure du Tchad, pour une protection optimale des droits de l'homme, y compris la violence basée sur le genre.



Durant deux jours, les participants seront outillés sur plusieurs thématiques relatives aux notions relatives aux droits de l'homme.



Au nom du représentant du chef de bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme, Astride Erdain a rappelé que cette activité s'inscrit dans le cadre global de l'exécution du mandat du HCDH Tchad, en matière de promotion et de protection de l'exercice effectif de tous les droits de l'homme.



Elle a exhorté les agents des forces de défense et de sécurité à faire preuve de partialité et de professionnalisme à l’égard de la société.



Officiant la cérémonie, le préfet du département de Mamdi, Mahamat Béchir Mahamat, représentant le gouverneur, s'est réjoui de la tenue de cette session de formation, car elle cadre parfaitement avec la politique de la plus haute autorité de la Transition. Mahamat Béchir Mahamat fonde l’espoir que ladite formation répondra aux attentes des bénéficiaires, et enclenchera en eux une nouvelle mentalité citoyenne, et une participation croissante dans les instances décentralisées, la prévention et la résolution pacifique des conflits.