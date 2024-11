Tchad : un atelier organisé par la CFTMPD en faveur des femmes médiatrices communautaires

C'est pour renforcer les capacités des femmes médiatrices en techniques de prévention et de médiation des conflits communautaires, que la Coalition des Femmes Tchadiennes Médiatrices pour la Paix Durable (CFTMPD), a organisé un atelier de formation, placé sous le thème : « mise en réseau des médiatrices communautaires au niveau local et national, pour favoriser une coordination des actions de prévention et de médiation ».



L’atelier avait pour objectif de créer les conditions de mise en place d'un réseau national des femmes médiatrices, en vue de favoriser leur participation citoyenne aux efforts de prévention et de gestion des conflits, pour une paix durable au niveau local et national.



La présidente de la CFTMPD, Mme Achta Djibrine Sy, a souligné que cet atelier vise à aider les femmes médiatrices de 15 des 19 provinces formées l'année dernière, à s'organiser en réseau, pour pouvoir agir sur les conflits communautaires dans leurs localités respectives.



C'est sur la base des recommandations qui ont été faites par la résolution 1325 du Conseil de Sécurité des Nations-Unies, qui appellent les États, les organisations régionales et sous-régionales, à soutenir la participation des femmes, dans le processus et mécanisme formel de prévention et de résolution des conflits, au niveau local, national, continental international, a ajouté Mme Achta Djibrine Sy



Il convient de rappeler qu'en 2023, 220 femmes ont été formées en techniques de prévention et de médiation des conflits communautaires, et 140 ont suivi une formation sur la même thématique en 2024, portant ainsi le nombre des médiatrices communautaires à 360, sur 19 provinces du Tchad.