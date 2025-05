Tchad : un atelier pour évaluer les coûts des soins en vue d’une couverture santé universelle à Danamadji

L’objectif principal de cet atelier est de doter les structures sanitaires locales d’outils pratiques et standardisés pour estimer les coûts réels des prestations médicales. Ces données permettront, à terme, de mieux orienter les interventions sanitaires et d’identifier les soins à intégrer dans les paquets de services couverts par la couverture santé universelle, notamment en faveur des populations démunies et vulnérables.



Présente à cette formation, la Directrice Générale Adjointe de la Santé publique et de la Prévention, Dr Narassem Mbaidoum, a rappelé l’importance stratégique de cette démarche préparatoire.



« Pour rendre effective la couverture sanitaire universelle, il est indispensable de connaître avec précision le coût des soins. Cela permettra d’assurer une prise en charge équitable, tout en tenant compte des réalités économiques des populations les plus fragiles », a-t-elle souligné.



Elle a également saisi l’occasion pour appeler la population à fréquenter régulièrement les centres de santé agréés, tout en mettant en garde contre l’automédication et l’achat de médicaments non contrôlés sur les marchés informels.



Enfin, Dr Mbaidoum a salué l’engagement et le professionnalisme des agents de santé de Danamadji. Elle les a encouragés à poursuivre leurs efforts pour offrir des soins de qualité à tous les citoyens, particulièrement dans ce contexte de réforme sanitaire ambitieuse.