Tchad : un atelier sur l’accès à l’éducation des filles a eu lieu à Bol

Il s'est tenu ce 25 août 2021 à Bol, un atelier de revue trimestrielle du projet « briser les barrières d’accès à l’éducation des filles et des adolescentes » dans la province du Lac, initiative du PAM, de l’UNICEF et de l’UNFPA. Cette revue trimestrielle a pour objectif d'évaluer la mise en œuvre et le niveau de réalisation du projet. Elle permet aussi de briser les barrières d’accès à l’éducation des filles et des adolescentes dans la province du Lac.



Pendant cette rencontre, les acteurs auront analysé le mécanisme de coordination du projet, et identifier les forces et faiblesses du projet et faire des propositions d'amélioration. Le délégué provincial de l'Education nationale et de la Promotion civique du Lac, Moussa Issa Moussa, a souligné que l'éducation d'une fille est nécessaire pour le développement d'une nation. Car une femme instruite peut prendre sa vie en main et veiller à ce que ses enfants aient une éducation de qualité.



Au nom du chef de bureau de PAM Bol, Betoudji Ngarkordje a relevé que les agences des Nations-Unies qui sont le PAM, l’UNICEF et l’UNFPA, appuient les efforts du gouvernement tchadien pour renforcer l'accès des filles et des adolescentes à une éducation de qualité. Le conseiller aux affaires économiques du gouverneur, Djedanem Royam Etienne, a salué au nom de l'administration provinciale, le système des Nations-Unies à travers le PAM, l'UNICEF et l'UNFPA, pour leurs efforts à accompagner le gouvernement tchadien dans la mise en œuvre du Plan national de développement et plus particulièrement, dans l'éducation des filles et des adolescentes.