Tchad : un atelier sur la gestion des conflits agriculteurs-éleveurs organisé à Abéché

Le ministère de la Justice, chargé des droits Humains, à travers l’Ecole Nationale de formation judiciaire, et en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), organise depuis ce jeudi 09 juin à Abéché, chef-lieu de la province du Ouaddaï, un atelier sur la gestion des conflits entre agricultures éleveurs.



Cet atelier de quatre jours regroupe une trentaine de participants venus de trois provinces, à savoir : le Salamat, le Sila et le Ouaddaï. C'est le secrétaire général de la province du Ouaddaï, Abakar Hissein Didigui qui a donné le coup d´envoi des travaux, en présence du coordonnateur du Projet d´appui au renforcement des institutions de la chaîne pénale, Me Olivier Tshibola.



L’objectif recherché, à travers cette formation, est de renforcer les capacités des acteurs de la chaîne pénale, dans le règlement des conflits agriculteurs-éleveurs, en vue de favoriser une vie sociale apaisée.



Dans son intervention, le représentant résident du PNUD, Olivier Tshibola a révélé que le renforcement des capacités des acteurs judiciaires, participe à l´atteinte de l´ODD 16 qui tend à promouvoir l’avènement des sociétés pacifiques et inclusives aux fins d´assurer l'accès à la justice pour tous, et la mise en place des institutions efficaces et responsables.

Il a ensuite réitéré l´engagement du PNUD à continuer à accompagner le ministre de la Justice, dans ses efforts de renforcement de l´Etat de droit et de la consolidation de la paix au Tchad, gage d'un développement humain durable.



Pour sa part, le directeur général de l'Ecole nationale de formation judiciaire, Seid Djimed Zaouri a dit que cette formation revêt une très haute portée et traduit l´engagement des plus hautes autorités du pays, dans le cadre de la mise en œuvre de la politique du gouvernement dans la quête de la stabilité.



Lançant les travaux, le secrétaire général de la province du Ouaddaï Abakar Hissein Didigui a salué l’initiative de l'Ecole nationale de formation judiciaire et le PNUD, pour avoir porté leur choix sur le chef-lieu de la province du Ouaddaï d'abriter cette session de formation, avant de relever que le gouvernement de transition, sous l'égide du général Mahamat Idriss Deby Itno, ne ménage aucun effort pour éradiquer définitivement ce type de conflit.



C'est dans cette optique que plusieurs missions interministérielles ont été effectuées sur l’ensemble du territoire, lors des conflits souvent meurtriers, pour tenter d'y faire face. Il faut noter que prennent part à ses assises les autorités administratives, judiciaires et les leaders traditionnels.