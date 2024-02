Tchad : un atelier sur les plans de développements locaux tenu à Doba

Il s’est tenu, du 19 au 20 février 2024, au centre diocésain de formation permanente à Doba, un atelier de capitalisation des plans de développements locaux.



C’est l’initiative du Centre d’Etudes et de Recherches sur la Gouvernance, les Industries et de Développement Durable (CERGIED), en faveur des cantons de la zone pétrolière du Logone Oriental, à savoir Bédjo, Béro, Komé, Miladi et Miandoum.



Le mobile de cette rencontre de deux jours, qui entre dans le cadre du projet « Promotion de la transparence, de la bonne gouvernance, lutte contre la corruption et protection des droits humains dans le secteur des industries extractives pour un développement inclusif et durable au Tchad », est de faire le point sur la mise en œuvre des plans de développements locaux de ses cantons précités.



Pour le directeur général du CERGIED, le Pr Maoundonodji Gilbert, l’initiative de son organisation pour la mise en place des structures de gouvernance locale, s’inscrit certes dans le cadre du processus de décentralisation en cours au Tchad.



Mais aussi, il fait suite au constat d’extrême pauvreté due principalement à la faiblesse des principaux secteurs de production, à la mauvaise gestion des ressources publiques, à l’absence et/ou à la faiblesse des initiatives locales concertées de développement, et au manque de mobilisation des producteurs eux-mêmes ou de ressources locales, en vue de parvenir à une amélioration de leurs conditions de vie.