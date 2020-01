Tchad : un avant-projet de chronogramme électoral proposé par la CENI

Le président de la République Idriss Déby a rencontré lundi la classe politique, les membres de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) et ceux du Bureau permanent des élections au Palais présidentiel.



La rencontre a permis de statuer sur l’avant-projet de chronogramme élaboré par la CENI.



Tenant compte des exigences du nouveau Code électoral, la CENI a prévu la tenue du scrutin pour le 09 août 2020.



De l’avis de la majorité présidentielle, les conditions climatiques ne permettraient pas la tenue du scrutin au mois d’août où la saison pluvieuse battrait son plein.



Le chef de l’Etat a demandé à la CENI et au Cadre national de dialogue politique (CNRP) de revoir l’avant-projet de chronogramme, à travers une large concertation afin de d’asseoir un document réaliste, répondant aux vœux des partis politiques. Le document doit également « prendre en compte les aspirations de la population qui doit participer massivement à ces élections ».



La CENI et le CNDP vont affiner l’avant-projet de chronogramme et le soumettre dans les prochains jours pour sa validation.