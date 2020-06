Tchad : un avion militaire turc se pose à N'Djamena avec du matériel médical

Un avion militaire turc s'est posé jeudi à l'aéroport international Hassan Djamous de N'Djamena, a constaté Alwihda Info.



Il transporte une deuxième vague de matériels et d'équipements médicaux, notamment une seconde ambulance. Il s'agit d'un don complémentaire à celui acheminé le 26 mai dernier.



Le ministre de la Santé publique, l'ambassadeur de Turquie au Tchad, le coordonateur national de riposte sanitaire, ainsi que d'autres personnalités sont présents à l'aéroport.



"Cette donation est accordée par la Turquie au Tchad en signe d'amitié et de bonne volonté, dans le but de soutenir sa capacité de riposte contre la pandémie de Covid-19", explique l'ambassade.







Détails à suivre.