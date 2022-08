Tchad : un banquet à Mao pour marquer la fête de l'indépendance

Le gouverneur a annoncé la prise en charge des 13 meilleurs lauréats du baccalauréat de la session de juin 2022 pour leurs études supérieures, et ce jusqu'à l'obtention de la licence.



Brahim Alifa Zezerti, président du comité d'organisation et préfet de département du Kanem Centre, ainsi que Elhadj Choukou Kosso, s'exprimant au nom des ressortissants du Kanem venus de N'Djamena, ont salué l'initiative du gouverneur.



Des attestations de reconnaissance ont été remises aux lauréats par les autorités. Des danses folkloriques et modernes ont mis un terme à la cérémonie.