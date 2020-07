Tchad : un bébé naît avec des cheveux blancs à N'Djamena

Fait divers. Un enfant avec des cheveux blancs dans ses cheveux noirs -sur la partie avant de la tête- est né le 8 juillet dernier à l’Hôpital de la mère et de l’enfant à N'Djamena. Ce phénomène naturel est un mystère pour les médecins et pour les parents.



L’enfant, un garçon, est en bonne santé, a indiqué la maman à Alwihda Info.



D'après les explications du père du nouveau-né, les médecins n'ont pas pu apporter de réponses dans l'immédiat aux interrogations.



C'est pour la première fois qu'une "canitie précoce" apparait dans leur famille. Cet attribut ne semble pas avoir touché les générations précédentes. Cela pourrait s'expliquer par un problème de pigmentation.



Plus précisément, ça s'appelle l’achromotrichie, une perte de coloration qui peut notamment s'expliquer par un défaut de la production de mélanine.