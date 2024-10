Tchad : un berger tue une femme dans le département de la Dodje

Cet événement s’est déroulé dans le village de Manda-Kao, sous-préfecture de Beinamar, dans le département de la Dodje. Selon certaines sources, le berger était venu chercher la femme du fils de la défunte. Elle a alors a alerté les autres, mais les hommes du village étaient tous en déplacement pour un marché hebdomadaire.



La belle-mère a crié pour appeler à l’aide, ce qui a été perçu comme une menace par le berger. Ce dernier s’est alors attaqué à la femme, la mère de la femme mariée, et l’a tuée de manière brutale. Les habitants du village de Manda-Kao n’ont pas réagi pour le moment, et attendent désormais l’intervention des plus hautes autorités, pour faire la lumière sur cette tragédie.



Un tel événement n’avait pas été enregistré dans le département de la Dodje depuis des décennies. Les villageois se demandent pourquoi de tels incidents se produisent aujourd’hui, et interpellent les plus hautes autorités, notamment le président de la République du Tchad, Mahamat Idriss Deby Itno, pour qu’il soit à leurs côtés, afin de mettre fin à cette violence dans le département de la Dodje, province du Logone Occidental.