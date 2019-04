Tchad : un bloc de formation en sciences infirmières à la prochaine rentrée

Les travaux de construction d'un bloc de formation en sciences infirmières ont été entamés à N'Djamena. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'innovation, David Houdeingar a procédé ce vendredi 12 avril à la pose de la première pierre de construction de l'édifice.



Une superficie de 562 m2 est affectée à la construction du bloc qui sera composé notamment de huit salles de classes, deux salles de réunions, un laboratoire. La construction est offerte par les Emirats Arabes Unies.



Ce don vise à appuyer les efforts du Gouvernement dans le domaine des infrastructures. Il permettra d'accueillir des étudiants, s'est félicité l'Ambassadeur des Emirats Arabes Unies au Tchad, Mahamat Al-Chamsi.



"Je tiens, au nom du Gouvernement, à remercier le pays ami et frère, les Emirats Arabes Unis pour ce geste. Les travaux seront fait immédiatement, aussitôt après. Aujourd'hui même, les travaux de construction des forages vont débuter. Très rapidement, les autres vont suivre pour que la bâtiment soit disponible afin d'accueillir les étudiants à la prochaine rentrée", a déclaré le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'innovation, David Houdeingar.



Dès la rentrée prochaine, des cycles en obstétrique, anesthésie réanimation, nutrition et ophtalmologie seront ouverts.