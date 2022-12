Tchad : un budget pour le plan d'action national femme, paix et sécurité de la résolution du CSNU

En collaboration avec le ministère du Genre et de la Solidarité nationale, Public Interest Law Center (PILC) organise du 6 au 7 décembre 2022, un atelier de calcul de coûts et budgétisation du Plan d'action national (PAN) femme, paix et sécurité du Conseil de sécurité des Nations Unies, au Radisson Blu.



L'objectif de cet atelier est de mettre en place un plan entièrement chiffré et un budget du PAN, avec des engagements budgétaires concrets de la part des ministères clés et des partenaires technologiques, financiers et matériels.



Lançant l'atelier, la secrétaire générale du ministère du Genre et de la Solidarité nationale, Mme Apolline Moudalbaye Noubandissem, a souligné que le Tchad compte parmi les pays, dont la volonté pour la mise en œuvre de cette résolution pour garantir une paix inclusive et durable, est clairement affichée et saluée par tous.



C'est pourquoi la mise en place d'un Plan d'action national femme, paix et sécurité, entièrement chiffré, est à saluer. L'atelier est organisé avec l'appui financier de la Coopération suisse et de l'Espagne.