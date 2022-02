Tchad : un budget prévisionnel de 5,1 milliards Fcfa pour l'Université de N'Djamena

L'Université de Ndjamena a tenu ce 25 février son conseil d'administration de l'année 2022 au Centre national de recherche pour le développement (CNRD).



Le conseil d'administration a été dirigé par la ministre de L'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'innovation, Lydie Beassemda, par ailleurs présidente du conseil d'administration de cette université.



Au cours de ce conseil, plusieurs points ont été examinés et adoptés, informe le département ministériel. L'Université de Ndjamena envisage moderniser le système d'enseignement, de recherche et d'innovation à travers des équipements nouveaux.



Le partenariat également occupe une place importante au cours de l'exercice 2022.



Un budget prévisionnel de 5.191.183.457 Fcfa a été adopté. Ce budget qui a connu une hausse de 9% par rapport à celui de l'année dernière reste largement insuffisant pour cette grande et première université du pays, indique le ministère de l'Enseignement.